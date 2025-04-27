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        Eskişehir'de LÖSEV gönüllülerince "İyilikler Çarşısı" kuruldu

        Eskişehir'de, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV) "İyilikler Çarşısı" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 13:51 Güncelleme: 27.04.2025 - 13:59
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        Eskişehir'de LÖSEV gönüllülerince "İyilikler Çarşısı" kuruldu
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        Eskişehir'de, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV) "İyilikler Çarşısı" etkinliği gerçekleştirildi.

        Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'ndeki organizasyonda, Eskişehir'in yanı sıra Kütahya, Bilecik, Afyonkarahisar ve Uşak'tan gelen kanseri atlatmış ve mücadele eden ihtiyaç sahibi aileler, vakfa bağışlanmış gıda, züccaciye, tekstil ve temel gereksinim ürünlerini sembolik paralarla aldı.

        Yaklaşık 1000 aile ile gönüllüye ev sahipliği yapan çarşının, yıl içinde Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Adana ve Kayseri'de de kurulması planlanıyor.

        LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Yasemin Durukan, AA muhabirine, "İyilikler Çarşısı"nın ilk olarak İstanbul ve Antalya'da hayata geçirildiğini söyledi.

        Organizasyonun pek çok aileye maddi ve manevi destek imkanı sunduğunu anlatan Durukan, "Burası aynı zamanda çocuklarımızın doyasıya eğlendikleri bir platform. İyilikler Çarşısı, alışverişten çok daha ötesi. Bu, bir dayanışma buluşması. Gün boyunca çocuklarımız, aileleriyle ihtiyaçlarını ve istedikleri şeyleri karşılıksız edinebilecek." dedi.

        Etkinliğe lösemiyi atlatmış kızı Nermin Gülcü ile Kütahya'dan katılan Müberra Gültekin de organizasyonu anlamlı bulduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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