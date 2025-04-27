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        Eskişehirspor'un Bölgesel Amatör Lig maçını 33 bin 247 seyirci izledi

        Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta oynanan Eskişehirspor-Akşehirspor maçını 33 bin 247 biletli futbolsever izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 17:49 Güncelleme: 27.04.2025 - 17:49
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        Eskişehirspor'un Bölgesel Amatör Lig maçını 33 bin 247 seyirci izledi
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        Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta oynanan Eskişehirspor-Akşehirspor maçını 33 bin 247 biletli futbolsever izledi.

        Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan 25. hafta karşılaşmasına, kırmızı-siyahlı ev sahibi kulübün taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Genç, yaşlı, çocuk ve her kesimden taraftarın Eskişehirspor'a destek vermek üzere stada akın etti.

        Maçtan saatler önce stat çevresinde Eskişehirspor'a destek vermek üzere toplanan 30 bini aşkın taraftar, yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

        Kulüp yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 33 bin 247 biletli taraftarın takıma destek verdiği öğrenildi.

        Taraftarlar maç boyunca "Bando Es-Es" eşliğinde tezahüratla takımlarını destekledi.

        Büyük çekişmenin yaşandığı ilk yarıyı Eskişehirspor, Necati Önal'ın 29.dakikada attığı golle 1-0 önde tamamlandı. Eskişehirspor'da ikinci yarının 65.dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Necati Önal, kendisinin ve takımının 2'nci golünü atarak skoru 2-0'a getirdi.

        Konuk takımın tek golü 74. dakikada Gökhan Demir'den geldi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Eskişehirspor, üç puan alarak grupta 64 puanla liderliğini sürdürdü.

        Maçın ardından Eskişehirsporlu taraftarlar ve futbolcular galibiyeti birlikte kutladı.

        Kırmızı siyahlılar gelecek hafta ligin son maçında karşılaşacağı Mezitli 33 Spor'u yenmesi halinde grubunu şampiyon tamamlayacak.

        Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok, gazetecilere yaptığı açıklamada, son iki haftada iki galibiyet parolasıyla çıktıkları yolu yarıladıklarını söyledi.

        Grupta kalan son maçlarını da kazanarak sene başından beri büyük taraftarlarıyla birlikte hak ettikleri şampiyonluğu gelecek hafta alacaklarını kaydeden Entok, "Taraftar için söylenecek o kadar çok şey var ama bugün söz onlardaydı. Zaten bütün Türkiye de izledi. Bunu geçen 30 bin kişilik seyirci rekorumuzda da söyledim. Eskişehirspor taraftarının ligi olmaz. Eğer bir ligi olsaydı da o ligin en başında yine Eskişehirspor taraftarı olurdu. Taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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