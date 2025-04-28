Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de gençler Sivrihisar'ın tarihi ve kültürel yerlerini gezdi

        "Eskişehir'in Gençleri Kültürü ve Değerleriyle Buluşuyor" projesi kapsamında gençler, Sivrihisar'ın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 12:22 Güncelleme: 28.04.2025 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de gençler Sivrihisar'ın tarihi ve kültürel yerlerini gezdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        "Eskişehir'in Gençleri Kültürü ve Değerleriyle Buluşuyor" projesi kapsamında gençler, Sivrihisar'ın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

        Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri tarafından yürütülen projeyle 14-29 yaş aralığındaki gençlerin milli ve manevi değerlerle buluşmalarını amaçlanıyor.

        Yaz sonuna kadar cumartesi ve pazar günleri devam edecek etkinliklerde toplam 1071 genç Eskişehir’in kültürel zenginlikleriyle tanışması hedefleniyor.

        Proje çerçevesinde, Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Irak Türkmenleri ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gençler, Sivrihisar'da Zaim Ağa Konağı, kilise, Açık Hava Müzesi, Cam Teras, Nasrettin Hoca Evi, Ulu Cami ve Kilim Atölyesi'ni uzman rehberler eşliğinde gezdi. Gençler, ziyaret ettikleri mekanlarda bölgenin tarihi mirası hakkında detaylı bilgi aldı.

        Gezi kapsamında Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Türbesi ziyaret edildi.

        Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin kültürel mirasla buluşmalarına yönelik faaliyetlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        46 milyon kişi incelendi! Bilim o soruya cevap verdi
        46 milyon kişi incelendi! Bilim o soruya cevap verdi
        Finansal müjdeler art arda geliyor
        Finansal müjdeler art arda geliyor
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Uyumadan önce telefonla vakit geçirenlerin bilmesi gerekenler!
        Uyumadan önce telefonla vakit geçirenlerin bilmesi gerekenler!
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de "Kriz ve Afet Zamanlarında Bağımlılıkla Mücadelede Kamu-STK İş...
        Eskişehir'de "Kriz ve Afet Zamanlarında Bağımlılıkla Mücadelede Kamu-STK İş...
        6 ayda 2 kez aort damarı yırtıldı: 8,5 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu
        6 ayda 2 kez aort damarı yırtıldı: 8,5 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu
        Aort damarı ikinci kez yırtılan hasta, Eskişehir Şehir Hastanesinde sağlığı...
        Aort damarı ikinci kez yırtılan hasta, Eskişehir Şehir Hastanesinde sağlığı...
        Eskişehirspor'un Bölgesel Amatör Lig maçını 33 bin 247 seyirci izledi
        Eskişehirspor'un Bölgesel Amatör Lig maçını 33 bin 247 seyirci izledi
        Eskişehir'de LÖSEV gönüllülerince "İyilikler Çarşısı" kuruldu
        Eskişehir'de LÖSEV gönüllülerince "İyilikler Çarşısı" kuruldu
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Eskişehir'de konuştu:
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Eskişehir'de konuştu: