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        Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor

        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafik ile uyuşturucuyla mücadeleye yönelik denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 15:02 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:02
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        Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor
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        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafik ile uyuşturucuyla mücadeleye yönelik denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

        Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, 21-28 Nisan'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında il genelinde yapılan denetimlerde 36 olaya müdahale edildiği, işlem yapılan 41 şüpheliden 6'sının tutuklandığı bildirildi.

        Çalışmalarda, 150,97 gram sentetik uyuşturucu, 8,71 gram esrar, 80 sentetik ecza hapı, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        - Trafik denetimleri gerçekleştirildi

        Aynı dönemde polis ve jandarma ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde ise yük ile yolcu taşımacılığı yapan 4 bin 428 araç kontrol edildi.

        Uygulamalarda sürücülere yönelik 6 bin 730 emniyet kemeri ve 2 bin 913 alkol kontrolü yapıldı. Kural ihlali yaptıkları belirlenen 8 bin 279 sürücüye ceza yazıldı, 248 araç trafikten men edildi, 77 sürücü belgesine el konuldu.

        Bu dönemde 52'si yaralanmalı, 70'i ise hasarlı olmak üzere toplam 122 trafik kazası meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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