Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafik ile uyuşturucuyla mücadeleye yönelik denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, 21-28 Nisan'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında il genelinde yapılan denetimlerde 36 olaya müdahale edildiği, işlem yapılan 41 şüpheliden 6'sının tutuklandığı bildirildi.

Çalışmalarda, 150,97 gram sentetik uyuşturucu, 8,71 gram esrar, 80 sentetik ecza hapı, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

- Trafik denetimleri gerçekleştirildi

Aynı dönemde polis ve jandarma ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde ise yük ile yolcu taşımacılığı yapan 4 bin 428 araç kontrol edildi.

Uygulamalarda sürücülere yönelik 6 bin 730 emniyet kemeri ve 2 bin 913 alkol kontrolü yapıldı. Kural ihlali yaptıkları belirlenen 8 bin 279 sürücüye ceza yazıldı, 248 araç trafikten men edildi, 77 sürücü belgesine el konuldu.

Bu dönemde 52'si yaralanmalı, 70'i ise hasarlı olmak üzere toplam 122 trafik kazası meydana geldi.