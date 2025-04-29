Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "Sıra Dışı Resim Sergisi" açıldı

        Eskişehir'de Atatürk Lisesi öğrencilerince hazırlanan "Sıra Dışı Resim Sergisi", sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 14:50 Güncelleme: 29.04.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de "Sıra Dışı Resim Sergisi" açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'de Atatürk Lisesi öğrencilerince hazırlanan "Sıra Dışı Resim Sergisi", sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Lisenin görsel sanatlar öğretmenleri Nermin Turhan ve Öznur Şaylı'nın organize ettiği sergi, Atila Özer Karikatürlü Ev Sergi Salonu'nda açıldı.

        Öğrenciler tarafından hazırlanan 373 çalışmanın yer aldığı serginin açılışı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Kemal Karakuş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Taner Dalga ve Nurullah Seyidoğlu, 19 Mayıs Anadolu Lisesi Müdürü Ethem Bilgin Başeğmez, Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Halil Uçar, Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı Ahmet Gürkan Çelik ile Okul Müdürü Ersin Kökten'in katılımıyla gerçekleşti.

        Öğretmen, öğrenci, veli ve ziyaretçilerin ilgi gösterdiği sergi, yarın sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 çocuğu vardı... Ölümle biten barışma!
        5 çocuğu vardı... Ölümle biten barışma!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Derbide gözler Talisca'da!
        Derbide gözler Talisca'da!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        5 maç transferi de etkileyecek
        5 maç transferi de etkileyecek

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de kooperatifçilik bilinci öğrencilere anlatıldı
        Eskişehir'de kooperatifçilik bilinci öğrencilere anlatıldı
        Eskişehir'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi
        Eskişehir'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi
        Eskişehir'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi
        Eskişehir'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi
        Eskişehir'de kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı
        Eskişehir'de kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı
        Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor
        Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor
        Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
        Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı