Eskişehir'de "Sıra Dışı Resim Sergisi" açıldı

Öğrenciler tarafından hazırlanan 373 çalışmanın yer aldığı serginin açılışı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Kemal Karakuş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Taner Dalga ve Nurullah Seyidoğlu, 19 Mayıs Anadolu Lisesi Müdürü Ethem Bilgin Başeğmez, Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Halil Uçar, Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı Ahmet Gürkan Çelik ile Okul Müdürü Ersin Kökten'in katılımıyla gerçekleşti.

Lisenin görsel sanatlar öğretmenleri Nermin Turhan ve Öznur Şaylı'nın organize ettiği sergi, Atila Özer Karikatürlü Ev Sergi Salonu'nda açıldı.

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