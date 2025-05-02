Eskişehir'de sulama sezonu başladı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Eskişehir'de 2025 sulama sezonunun başladığı bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, geçmişi 1914'e uzanan DSİ'nin, teşkilatlandığı günden bu yana tarım, enerji, çevre ve hizmet sektörlerinde binlerce su yapısı inşa ederek ülke hizmetine sunduğu belirtildi.

Türkiye'de ve dünyada en çok su kullanılan alanın tarım sektörü olduğu kaydedilen açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde devasa yatırımlara imza atan kurumun, bu kapsamda basınçlı borulu sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, mevcut sulama sistemlerinin modernize edilmesi, arazi toplulaştırma çalışmaları ve yapay zeka destekli sulama otomasyonu uygulamalarıyla su sarfiyatının azaltılmasına ve tarımsal verimliliğin artırılmasına yönelik önemli adımlar attığı ifade edildi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, gıda güvenliğinin sağlanmasında sulama yatırımlarının önemine işaret etti.

Bu yatırımların tarımsal verimliliği artırmanın yanı sıra tarım dışı sektörler için de itici güç oluşturduğuna dikkati çeken Balta, "Sulama projelerinin devreye girmesi, tarımın gelişmesine paralel olarak makineleşme ve tarım endüstrisinde yaşanan gelişmeler, bu alanlarda yeni istihdam imkanlarının doğmasını sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.