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        Eskişehir'de sulama sezonu başladı

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Eskişehir'de 2025 sulama sezonunun başladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 12:37 Güncelleme: 02.05.2025 - 13:03
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        Eskişehir'de sulama sezonu başladı
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Eskişehir'de 2025 sulama sezonunun başladığı bildirildi.

        Kurumdan yapılan açıklamada, geçmişi 1914'e uzanan DSİ'nin, teşkilatlandığı günden bu yana tarım, enerji, çevre ve hizmet sektörlerinde binlerce su yapısı inşa ederek ülke hizmetine sunduğu belirtildi.

        Türkiye'de ve dünyada en çok su kullanılan alanın tarım sektörü olduğu kaydedilen açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde devasa yatırımlara imza atan kurumun, bu kapsamda basınçlı borulu sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, mevcut sulama sistemlerinin modernize edilmesi, arazi toplulaştırma çalışmaları ve yapay zeka destekli sulama otomasyonu uygulamalarıyla su sarfiyatının azaltılmasına ve tarımsal verimliliğin artırılmasına yönelik önemli adımlar attığı ifade edildi.

        Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, gıda güvenliğinin sağlanmasında sulama yatırımlarının önemine işaret etti.

        Bu yatırımların tarımsal verimliliği artırmanın yanı sıra tarım dışı sektörler için de itici güç oluşturduğuna dikkati çeken Balta, "Sulama projelerinin devreye girmesi, tarımın gelişmesine paralel olarak makineleşme ve tarım endüstrisinde yaşanan gelişmeler, bu alanlarda yeni istihdam imkanlarının doğmasını sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

        Balta, bu kapsamda Eskişehir'de başlayan 2025 sulama sezonunda yıl içinde toplam 373 bin dekar tarım arazisinin sulanmasının planlandığını aktardı.

        Böylece ülke ekonomisine 3,8 milyar lira katkı sağlanmasının hedeflendiğine değinen Balta, açıklamasını şöyle tamamladı:

        "DSİ olarak ülke tarımı ve insanı için özveriyle çalışmaya devam etmekteyiz. 'Kullandığımız her damla suyu son damlasıymış gibi kullanmamız' tavsiyesiyle sözlerimi noktalıyor, bu tesislerin yapımında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya şükranlarımı sunuyorum."

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