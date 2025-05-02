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        Eskişehir'de adliye personeli "Reis Bey" adlı tiyatro oyununu sahneledi

        Eskişehir Adalet Sarayında görevli personel, şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek'in kitabından uyarlanan "Reis Bey" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 21:15 Güncelleme: 02.05.2025 - 21:17
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        Eskişehir'de adliye personeli "Reis Bey" adlı tiyatro oyununu sahneledi
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        Eskişehir Adalet Sarayında görevli personel, şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek'in kitabından uyarlanan "Reis Bey" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Yerleşkesi'ndeki Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, 20 personel, tiyatro oyununu beğeniye sundu.

        Pınar Ege'nin yönettiği oyunun dekoru, Eskişehir 1 No'lu Ceza İnfaz Kurumundaki atölyelerde hazırlandı.

        Oyunu, Vali Yardımcısı Yakup Güney, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, diğer ilgililer ile öğrenciler izledi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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