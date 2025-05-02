Eskişehir'de adliye personeli "Reis Bey" adlı tiyatro oyununu sahneledi

Oyunu, Vali Yardımcısı Yakup Güney, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, diğer ilgililer ile öğrenciler izledi.

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