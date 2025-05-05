Eskişehir'de yurt dışından getirilen otomobilleri yasa dışı şekilde piyasaya süren 2 zanlı yakalandı
Eskişehir'de, yurt dışından getirilen otomobilleri motor ve şasi numaralarını değiştirerek piyasa sürdüğü iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de, yurt dışından getirilen otomobilleri motor ve şasi numaralarını değiştirerek piyasa sürdüğü iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 kişinin yurt dışından turistik yollarla yurda sokulan otomobilleri motor ve şasi numaralarını ağır hasarlı araçların numaralarıyla değiştirip piyasa sürdüğü bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Gümrük kaçağı 9 otomobilin ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.