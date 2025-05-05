Eskişehir'de yurt dışından getirilen otomobilleri yasa dışı şekilde piyasaya süren 2 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 kişinin yurt dışından turistik yollarla yurda sokulan otomobilleri motor ve şasi numaralarını ağır hasarlı araçların numaralarıyla değiştirip piyasa sürdüğü bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

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