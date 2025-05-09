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        Sivrihisar'da Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinliği gerçekleştirildi

        Eskişehir'de Sivrihisar ilçesinde polis ekiplerince yaya geçidine yönelik farkındalık etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 08:58 Güncelleme: 09.05.2025 - 09:27
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        Sivrihisar'da Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinliği gerçekleştirildi
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        Eskişehir'de Sivrihisar ilçesinde polis ekiplerince yaya geçidine yönelik farkındalık etkinliği yapıldı.

        İlçede trafik güvenliğinin sağlanabilmesi ve devam ettirilebilmesi amacıyla Atatürk Caddesi'nde farkındalık çalışması düzenlendi.

        Etkinlikte, yaya geçidinin sürücüler tarafından fark edilmesi ve yayaların geçidi kullanmasının teşvik edilmesine yönelik eğitici çalışma yapıldı.

        Sürücülere, proje ve uygulama hakkında bilgi aktaran ekipler, aynı zamanda ehliyet, ruhsat ve plaka sorgulaması da yaptı.

        Galeri
        Galeri

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