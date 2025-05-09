Eskişehir'de, 2 bin 60 öğrenciye trafik eğitimi gerçekleştirildi

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ise 1200 öğrenciye "emniyet kemeri simülasyon aracı" ile emniyet kemeri takmanın önemi ve alkol simülasyon gözlüğü ile uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

Eskişehir'de, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası kapsamında 2 bin 60 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi.

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