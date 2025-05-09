Eskişehir'de engelli semazenler "Yunus Emre" için sema yaptı

Yunus Emre'nin barış ve sevgi dilinin insanlığa büyük katkı sunduğunu vurgulayan Sarıkaya, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda büyük Türk düşünürü, mutasavvıf ve şair Yunus Emre'nin, "hoşgörü ve insan sevgisi" özellikleri öne çıkarıldı.

Odunpazarı ilçesindeki Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Yunus Emre Kültür Sanat ve Turizm Vakfınca organize edilen etkinlikte 4 ortopedik engelli semazen, ilahiler eşliğinde tekerlekli sandalyeleriyle sema gösterisi yaptı.

Eskişehir'de ortopedik engellilerden oluşan grup, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası dolayısıyla sema gösterisi gerçekleştirdi.

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