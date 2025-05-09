Şef, besteci ve piyanist Haberstock, Eskişehir'de konser yönetti
Türk asıllı şef, piyanist ve besteci Maximilian Cem Haberstock, Türkiye'deki ikinci konserinde Eskişehir'deki müzikseverlerle buluştu.
Türk asıllı şef, piyanist ve besteci Maximilian Cem Haberstock, Türkiye'deki ikinci konserinde Eskişehir'deki müzikseverlerle buluştu.
Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konserde 20 yaşındaki Haberstock, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nı yönetti.
Konserde viyolonsel sanatçısı Poyraz Baltacıgil, Robert Schumann'ın viyolonsel konçertosunu seslendirdi.
Programda, Wolfgang Amadeus Mozart'ın Don Giovanni Uvertürü ile 41 No'lu "Jüpiter" senfonisi de yer aldı.
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