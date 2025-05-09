Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Şef, besteci ve piyanist Haberstock, Eskişehir'de konser yönetti

        Türk asıllı şef, piyanist ve besteci Maximilian Cem Haberstock, Türkiye'deki ikinci konserinde Eskişehir'deki müzikseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 22:04 Güncelleme: 09.05.2025 - 22:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şef, besteci ve piyanist Haberstock, Eskişehir'de konser yönetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk asıllı şef, piyanist ve besteci Maximilian Cem Haberstock, Türkiye'deki ikinci konserinde Eskişehir'deki müzikseverlerle buluştu.

        Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konserde 20 yaşındaki Haberstock, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nı yönetti.

        Konserde viyolonsel sanatçısı Poyraz Baltacıgil, Robert Schumann'ın viyolonsel konçertosunu seslendirdi.

        Programda, Wolfgang Amadeus Mozart'ın Don Giovanni Uvertürü ile 41 No'lu "Jüpiter" senfonisi de yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Fenerbahçe rahat kazandı!
        Fenerbahçe rahat kazandı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
        Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Bir kadın yolcu vapurundan düştü, balıkçı kurtardı
        Bir kadın yolcu vapurundan düştü, balıkçı kurtardı
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        G.Saray tarihinde ilk kez finalde!
        G.Saray tarihinde ilk kez finalde!
        "İstanbul'dan kaçmak yanlış mı?"
        "İstanbul'dan kaçmak yanlış mı?"
        Zorlu Holding'in eski CEO'suna beraat
        Zorlu Holding'in eski CEO'suna beraat
        9 Mayıs Zafer Günü Moskova'da kutlandı
        9 Mayıs Zafer Günü Moskova'da kutlandı
        9 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        9 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de engelli semazenler "Yunus Emre" için sema yaptı
        Eskişehir'de engelli semazenler "Yunus Emre" için sema yaptı
        İnegöl'den kısa kısa
        İnegöl'den kısa kısa
        FETÖ'nün döner zincirine operasyonda 23 gözaltı
        FETÖ'nün döner zincirine operasyonda 23 gözaltı
        Eskişehir merkezli FETÖ operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
        Eskişehir merkezli FETÖ operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de, 2 bin 60 öğrenciye trafik eğitimi gerçekleştirildi
        Eskişehir'de, 2 bin 60 öğrenciye trafik eğitimi gerçekleştirildi
        Sivrihisar'da Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinliği ge...
        Sivrihisar'da Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinliği ge...