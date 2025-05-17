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        AK Parti'li Albayrak'tan Büyükşehir ve Tepebaşı belediyelerine eleştiri

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kentteki belediyelerin bütçe ve finans yönetiminde ciddi sıkıntılar yaşadığını ve hizmet üretmekte yetersiz kaldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 14:34 Güncelleme: 17.05.2025 - 14:58
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        AK Parti'li Albayrak'tan Büyükşehir ve Tepebaşı belediyelerine eleştiri
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kentteki belediyelerin bütçe ve finans yönetiminde ciddi sıkıntılar yaşadığını ve hizmet üretmekte yetersiz kaldıklarını söyledi.

        Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyelerin mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Belediyelerin bütçe ve finansal olarak tıkanma noktasında olduklarını dile getiren Albayrak, "Buradaki en vahim ve acınacak durum Tepebaşı Belediyesi'nde. Artık kilitlenmeye doğru giden, tabiri caizse 200 kilometre hızla duvara doğru giden bir araba misali. Belediyeleri şu an yönetemiyorlar, yönetemedikleri gibi halka hizmet de yapmıyorlar." dedi.

        Albayrak, belediyelerin reklam ve ikram odaklı bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Bunun için şehre hizmet etmedikleri noktadalar ama durmadan da borçlanıyorlar. Tabii ki bir insan borçlanır, borçlanacağı zaman da ortaya bir değer koyar. Der ki, 'Biz şehir için şunu yapacağız' ya da 'şehir için şöyle bir kazanım elde edeceğiz' ama şu an gelinen noktaya ve geçtiğimiz 10 yıla baktığımız zaman hiçbir belediyenin şu an yapmış olduğu bir yatırım yok. Bu para nereye gidiyor diye biz hep soruyoruz ama verecekleri gerçekçi bir cevap yok."

        Albayrak, Eskişehir'in geçmişte kaybedilmiş 5 yıl geçirdiğini, şimdi de bir 5 yılın daha heba edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

        Son meclis toplantısında belediyelerin yeniden borçlanma yetkisi talep ettiğini hatırlatan Albayrak, "Tekrardan borçlanma istediler, biz 'hayır' dedik ama yine oy çokluğuyla borçlanma yetkisini aldılar. Bakalım nereye kadar gidecek ama şu an yapmış oldukları bir hizmet anlayışı ve ortaya koydukları bir değer yok. Kaybeden şehir ve Eskişehir halkımız oluyor. Bundan dolayı da üzüntümüzü dile getiriyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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