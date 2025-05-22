Eskişehir'de 584 bin makaron ele geçirildi

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 44 bini dolu olmak üzere 584 bin makaron, 650 bandrol, 600 kilogram kıyılmış tütün, 4 sigara dolum makinesi ve 2 sigara dolum makinesi kompresörü ele geçirildi.

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