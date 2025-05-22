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        Eskişehir'de 584 bin makaron ele geçirildi

        Eskişehir'de polis ekiplerince 584 bin makaronun (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildiği kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 09:14 Güncelleme: 22.05.2025 - 09:14
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        Eskişehir'de 584 bin makaron ele geçirildi
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        Eskişehir'de polis ekiplerince 584 bin makaronun (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildiği kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 44 bini dolu olmak üzere 584 bin makaron, 650 bandrol, 600 kilogram kıyılmış tütün, 4 sigara dolum makinesi ve 2 sigara dolum makinesi kompresörü ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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