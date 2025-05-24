Eskişehir'de yöresel lezzetler tanıtıldı

Eskişehir'de, "21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası" kapsamında kente özgü lezzetler tanıtıldı.

Eskişehir Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi otoparkında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında alana "Yöresel Lezzetler İkram Stantları" kuruldu.

Çeşitli özel ve kamuya bağlı kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarına ait 28 stantta, kente ait Eskişehir simidi, Sivrihisar sucuğu, balaban kebabı, haşhaşlı gözleme, Yunus Emre ekmeği, çibörek ve met helvası gibi lezzetler katılımcılara ikram edildi.

Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, AA muhabirine, Türk Mutfağı Haftası'nın 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan tarafından ilan edildiğini söyledi.

Hafta kapsamında kentte çeşitli etkinlikler yapıldığını belirten Şenlik, "Bugün de burada Eskişehir'imizin yöresel ürünlerini 28 stantta sergileyeceğiz. Eskişehir'in güzelliklerini ve lezzetlerini kente, bütün ülkeye ve yurt dışına tanıtmayı hedefliyoruz. Bütün Eskişehirlileri stantlarımıza bekliyoruz." dedi.