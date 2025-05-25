Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        ESOGÜ'de mezuniyet töreni yapıldı

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ), mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 13:43 Güncelleme: 25.05.2025 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        ESOGÜ'de mezuniyet töreni yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ), mezuniyet töreni düzenlendi.

        Meşelik Yerleşkesi'nde yer alan ESOGÜ Futbol Stadyumu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra mezunlar resmigeçit gerçekleştirdi, halk oyunları gösterisi sunuldu.

        ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, organizasyonda yaptığı konuşmada, 55 yıllık mazilerine yeni mezunlar kattıklarını söyledi.

        Bünyelerinde 13 fakülte, 5 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, 40'a yakın uygulama ve araştırma merkezi ile yüksekokul barındırdıklarını anlatan Gümüşsoy, şunları kaydetti:

        "Üniversitemiz, 27 bin 600 öğrencisiyle ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biri olma yolunda kararlı adımlarla ilerlemektedir. Bünyemizdeki ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Diş Hekimliği Fakültesi sadece şehrimize değil bölgemize de hizmet sunmaktadır."

        Gümüşsoy'un konuşmasının ardından, 2004 yılında Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit olan Astsubay Üstçavuş İsmail Tetik'in kızı, Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü mezunu Nursena Tetik'e, fakülte ve bölüm birincisi olması sebebiyle "Yüksek Şeref Öğrencisi Belgesi" takdim edildi.

        Bölüm birinci, ikinci ve üçüncülerine diplomalarının verilmesiyle devam eden program, mezunların kep atmasıyla sona erdi.

        Organizasyona, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, akademisyenler ile mezunların aileleri ve yakınları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Beşiktaş üçüncülük peşinde!
        Beşiktaş üçüncülük peşinde!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        G.Saray Yenikapı'da kupasına kavuşuyor!
        G.Saray Yenikapı'da kupasına kavuşuyor!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Ağır suçlama
        Ağır suçlama
        "ABD ordusunun asıl amacı ülkeyi işgallerden korumak"
        "ABD ordusunun asıl amacı ülkeyi işgallerden korumak"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...

        Benzer Haberler

        Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu
        Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu
        Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu
        Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Tarihin en büyük tarımsal afetini yaşıyoruz
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Tarihin en büyük tarımsal afetini yaşıyoruz
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Eskişehir'de zirai dondan etkilenen kiraz bah...
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Eskişehir'de zirai dondan etkilenen kiraz bah...
        Eskişehir'de farklı kültürlerin oluşturduğu zenginlik konuşuldu
        Eskişehir'de farklı kültürlerin oluşturduğu zenginlik konuşuldu
        Eskişehir'de yöresel lezzetler tanıtıldı
        Eskişehir'de yöresel lezzetler tanıtıldı