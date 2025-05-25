ESOGÜ'de mezuniyet töreni yapıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ), mezuniyet töreni düzenlendi.

Meşelik Yerleşkesi'nde yer alan ESOGÜ Futbol Stadyumu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra mezunlar resmigeçit gerçekleştirdi, halk oyunları gösterisi sunuldu.

ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, organizasyonda yaptığı konuşmada, 55 yıllık mazilerine yeni mezunlar kattıklarını söyledi.

Bünyelerinde 13 fakülte, 5 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, 40'a yakın uygulama ve araştırma merkezi ile yüksekokul barındırdıklarını anlatan Gümüşsoy, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz, 27 bin 600 öğrencisiyle ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biri olma yolunda kararlı adımlarla ilerlemektedir. Bünyemizdeki ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Diş Hekimliği Fakültesi sadece şehrimize değil bölgemize de hizmet sunmaktadır."

Gümüşsoy'un konuşmasının ardından, 2004 yılında Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit olan Astsubay Üstçavuş İsmail Tetik'in kızı, Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü mezunu Nursena Tetik'e, fakülte ve bölüm birincisi olması sebebiyle "Yüksek Şeref Öğrencisi Belgesi" takdim edildi.