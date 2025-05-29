Eskişehir'de asayiş

Ekipler tarafından şüpheliye ait olduğu tespit edilen araçta yapılan aramada, 41 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak elektronik sigaraları müşteri buldukça sattığı bilgisine ulaştı.

2 şüpheli, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde belirlenen adreslerde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir evden gerçekleşen hırsızlık üzerine çalışma başlatıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

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