Eskişehir ve Afyonkarahisar'da ormanlık alanlara girişler 15 Haziran'da yasaklanacak
Eskişehir ve Afyonkarahisar'da, olası yangın risklerinin önüne geçilmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin 15 Haziran itibarıyla yasaklanacağı bildirildi.
Eskişehir ve Afyonkarahisar'da, olası yangın risklerinin önüne geçilmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin 15 Haziran itibarıyla yasaklanacağı bildirildi.
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, söz konusu karar, yaz boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının doğurabileceği orman yangınları riskine karşı ilgili kanun uyarınca alındı.
Bu kapsamda ormanlık alanlara girişler Eskişehir'de 30 Eylül'e, Afyonkarahisar'da ise 15 Ekim'e kadar yasak olacak.
Yasak çerçevesinde ormanlık alanlardaki sosyal ve sportif etkinlikler, doğa yürüyüşleri ile bisiklet gezileri, orman parkları ve izin verilen bölgeler dışında yapılamayacak. Ayrıca her ne sebeple olursa olsun kontrollü ateş yakılması yasaklanacak.
Yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanıp, adli işlem başlatılacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.