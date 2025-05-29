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        Eskişehir'de çocuklar atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlerle defile yaptı

        Eskişehir'de Çevre Haftası kapsamında düzenlenen defilede çocuklar, atık malzemelerden üretilen kıyafetleri sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 19:28 Güncelleme: 29.05.2025 - 19:35
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        Eskişehir'de çocuklar atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlerle defile yaptı
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        Eskişehir'de Çevre Haftası kapsamında düzenlenen defilede çocuklar, atık malzemelerden üretilen kıyafetleri sergiledi.

        "Plastik Kirliliği ile Mücadele" teması ve "Çevrene İyi Bak" mottosuyla kutlanan hafta kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, atık malzemelerden giysi tasarımı ve defilesi yapıldı.

        Alanda kurulan çeşitli atölyelerde çocuklar, Sıfır Atık Projesi, atık materyallerin yeniden kullanımı ve mikroplastiklerin yarattığı kirlilik konusunda bilinçlendirildi.

        Etkinlik sırasında öğrenciler, koreografiyle "Çevrene İyi Bak" yazısını oluşturdu. Öğrencilerin bu etkinliği dron ile görüntülendi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, etkinlikte yaptığı konuşmada, çevre bilincini, toplumun her kesiminde daima canlı tutulması gereken bir unsur olarak gördüklerini söyledi.

        Eskişehir'de sıfır atık çalışmalarının hem vatandaşlar hem de sanayi tesisleri nezdinde yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

        "Her yıl ortalama olarak şu an içinde bulunduğumuz millet bahçesini yaklaşık 3 metre yüksekliğinde dolduracak kadar atığı ekonomimize kazandırıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla havası, suyu ve toprağıyla ilimiz, Türkiye'nin en çevreci ve en yaşanabilir şehirleri arasında en üst sıralarda yer almaktadır. Vatandaşlarımızla el ele birlikte daha çevreci yarınlar için durmaksızın çalışıyoruz. Çevrenize iyi bakın. Onu koruyun ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak üzere harekete geçin."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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