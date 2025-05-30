Eskişehir'de öğrenciler Halk Sağlığı Bilgi Yarışması'nda mücadele etti

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen "Eskişehir'deki Okullarda Halk Sağlığı Farkındalığının Artırılması ile Sağlığın Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi" adlı projesi kapsamındaki Halk Sağlığı Bilgi Yarışması'nın final etabı gerçekleştirildi.

Çocuklarda sağlık bilincini artırarak sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak amacıyla yürütülen proje kapsamında, Eskişehir genelinde 10 ilkokulda seçilen 4. sınıf öğrencilerine eğitimler verilerek sağlık farkındalıklarının güçlendirilmesi hedeflendi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmanın ikinci etabına Reşat Benli İlkokulu, Yıldırım Beyazıt İlkokulu ve Milli Zafer İlkokulu'ndan öğrenciler katıldı. Halk sağlığına dair çeşitli soruları yanıtlayan Reşat Benli İlkokulu öğrencileri birinci oldu.

Programda konuşan Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, projeye katılan öğrencilerin halk sağlığı bilinciyle yetişen bireyler olarak geleceğe umut verdiğini dile getirdi.

Halk sağlığı projesinde yer alan öğrencilere teşekkür ettiğini belirten Demirkol, "Bizler halk sağlığının farkında olan nesiller yetiştirmek istiyoruz. Bugün her birinizin gözünde koruyucu sağlık hizmetlerinin ne demek olduğunu anlamış insanlar görüyorum, bu bizler için çok kıymetli bir şey. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Halk Sağlığı Tayfası çocuklarımız aynı zamanda birer sağlık elçisidir." ifadelerini kullandı. Demirkol, projeye katılan çocuklara düzenli bakım, hijyen, sağlıklı beslenme ve telefon bağımlılığı gibi konularda tavsiyelerde bulundu. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ise, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde gerçekleştirilen projelerle öğrencilerde sağlık bilincinin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı. Bildirici, okulların toplumun diğer kesimleriyle ilişkili önemli ortamlar olduğuna değinerek, şunları kaydetti: "Eskişehir Valiliğimiz himayelerinde, üniversitelerimizin katılımlarıyla sağlığın korunması ve geliştirilmesi için Halk Sağlığı Tayfaları Projesi'ni hayata geçirdik. Sağlıkta Türkiye Yüzyılı faaliyetleri kapsamında bizler de öğrencilerimize farkındalığı artırmayı gaye edindik. Bu projeler sonrası öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz, bizim dışarıdaki sağlık elçilerimiz haline gelecekler."