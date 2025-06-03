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        Anadolu Üniversitesi açıköğretim programlarının bahar dönem sonu sınav sonuçları açıklandı

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 24-25 Mayıs'ta yapılan bahar dönem sonu sınavı sonuçları açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 13:43 Güncelleme: 03.06.2025 - 13:43
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        Anadolu Üniversitesi açıköğretim programlarının bahar dönem sonu sınav sonuçları açıklandı
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        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 24-25 Mayıs'ta yapılan bahar dönem sonu sınavı sonuçları açıklandı.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, 4 oturumda gerçekleştirilen 2024-2025 Bahar Dönemi Açıköğretim Sistemi programlarının dönem sonu sınavı sonuçları ilan edildi.

        Öğrenciler sınav sonuçlarına "aof.anadolu.edu.tr" internet adresinden erişebilecek.

        Açıköğretim Sistemi yaz okulu sınavı ise 16 Ağustos'ta yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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