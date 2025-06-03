Anadolu Üniversitesi açıköğretim programlarının bahar dönem sonu sınav sonuçları açıklandı

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, 4 oturumda gerçekleştirilen 2024-2025 Bahar Dönemi Açıköğretim Sistemi programlarının dönem sonu sınavı sonuçları ilan edildi.

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