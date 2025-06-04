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        Eskişehir'de "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

        Eskişehir'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 12:15 Güncelleme: 04.06.2025 - 12:26
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        Eskişehir'de "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
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        Eskişehir'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi.

        Eskişehir Valiliğinde düzenlenen toplantıya, ilgili kurumların yöneticileri katıldı. Toplantıda, kentteki okulların güvenliği, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, kara yolu trafik güvenliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğünün çalışmaları ile genel güvenlik ve asayişe ilişkin konular ele alındı.

        Vali Aksoy, toplantıda yaptığı konuşmada, Eskişehir'de asayiş olaylarında azalma yaşandığını belirterek, şunları ifade etti:

        "Asayiş olaylarına baktığımızda, önceki yıla kıyasla 5 aylık dönem içerisinde yüzde 1,3'lük bir azalış söz konusudur. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta bir önceki yıl 5 bin 586 olay meydana gelmişken, 2025 yılında bu sayı 5 bin 513 olmuştur. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suça baktığımızda ise yine aynı dönemde yaklaşık yüzde 1'lik azalış görülmektedir."

        Jandarma Teşkilatı'nın disiplini ve kararlılığıyla halkın huzurunun teminatı olduğunu vurgulayan Aksoy, "Jandarma Teşkilatımız, Emniyet Teşkilatımızla uyumlu bir şekilde önemli çalışmalar yürütüyor. 14 Haziran 1839'da kurulan Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

        Aksoy, Kurban Bayramı öncesinde alınan güvenlik önlemlerine de değinerek, "Kurban Bayramı süresince vatandaşlarımızın huzur içinde bir bayram geçirmesi için gerekli tedbirler alındı. Emniyet ve jandarma ekiplerimiz görev başında olacak. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzce kurban kesim alanlarında hijyen ve sağlık kurallarına uygunluk denetimleri yapılacak." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin huzuru için görev yapan tüm güvenlik birimlerine teşekkür eden Vali Aksoy, Eskişehir halkının Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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