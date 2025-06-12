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        Eskişehir'de göreve yeni seçilen kadın muhtar çocuklar ve kadınlara yönelik projeler yapacak

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Cunudiye Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimlerini 60 oy farkla kazanan emekli hemşire Meral Karayel, ihtiyaç sahibi çocuklar ve kadınlar için projeler geliştirmeyi planlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 16:21 Güncelleme: 12.06.2025 - 16:50
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        Eskişehir'de göreve yeni seçilen kadın muhtar çocuklar ve kadınlara yönelik projeler yapacak
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Cunudiye Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimlerini 60 oy farkla kazanan emekli hemşire Meral Karayel, ihtiyaç sahibi çocuklar ve kadınlar için projeler geliştirmeyi planlıyor.

        Geçen yıl vefat eden muhtar Sevil Ata'nın ardından 1 Haziran'da gerçekleştirilen seçimde 50 yaşındaki Karayel, mahalle sakinlerinin desteğiyle muhtar oldu.

        Hayalini kurduğu muhtarlık görevine seçilen Karayel, hem çocuklara hem de kadınlara yönelik projeler hayata geçirmeyi hedefliyor.

        Evli ve 2 kız çocuğu annesi Meral Karayel, AA muhabirine, çocukların eğitim seviyesini yükseltmeyi ve mahalleye kütüphane kazandırmayı hedeflediğini söyledi.

        Mahalle sakinlerinin yapacağı kitap bağışlarını da kabul edeceğini belirten Karayel, "Çocuklardan kütüphanedeki kitaplardan okumalarını isteyeceğim ve ardından bana anlatacaklar. Böylece hem kitapla bağ kuracaklar hem de ihtiyaçlarını belirleyip onlara destek olacağım." dedi.

        - "Kadın ve çocuklar için güzel hayallerim var"

        Meslek hayatı boyunca çocuk okutma hayalini gerçekleştiremediğini anlatan Karayel, bu isteğini muhtarlık göreviyle hayata geçirmek istediğini vurguladı.

        Kadınlara yönelik sağlık ve ilk yardım eğitimleri de planladığını dile getiren Karayel, "Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı bir arkadaşımla mahallede sağlık eğitimi vereceğiz. Ayrıca ilk yardım eğitmeni bir arkadaşım da destek olacak. Kadınlar ve çocuklar için güzel hayallerim var." ifadelerini kullandı.

        Karayel, seçim süreci boyunca mahalle sakinlerinden büyük destek gördüğünü kaydederek, "Sağ olsun mahalle sakinleri beni yalnız bırakmadılar. Anahtarı bugün teslim aldım. Herkes yanımda oldu. Çok heyecanlıyım, güzel şeyler olacak." diye konuştu.

        Muhtarlık görevinin uzun süredir hayalini kurduğunu ifade eden Karayel, "Muhtarlık binasının önünden geçerken hep hayalini kuruyordum. Eskişehir'in 40'ıncı kadın muhtarıyım. Eskişehir çok güzel bir şehir, kadınlara da çok değer veriliyor." dedi.

        Karayel, ailesinin de desteğini her zaman yanında hissettiğini sözlerine ekledi.

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