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        Eskişehir'de bir kişi, eşiyle tartışan kadını ve 2 kişiyi markette darbetti

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir markette, eşiyle tartışan 3 kişiyi darbeden şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 18:27 Güncelleme: 13.06.2025 - 18:27
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        Eskişehir'de bir kişi, eşiyle tartışan kadını ve 2 kişiyi markette darbetti
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir markette, eşiyle tartışan 3 kişiyi darbeden şüpheli yakalandı.

        Gazi Yakup Satar Caddesi'ndeki bir zincir market şubesinde D.T. ile Ş.K. isimli 2 kadın arasında kasa sırasında tartışma yaşandı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine iki kadın arasında arbede başladı. Bunun üzerine kadınlardan D.T'nin eşi S.T, karısıyla kavga eden Ş.K'yi darp etti.

        Ş.K'nin başını tutarak defalarca yere vuran S.T, kavgaya engel olmak isteyen market çalışanı bir kadınla erkek müşteriye de yumruk attı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri S.T'yi (26) gözaltına aldı.

        Marketteki kavga anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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