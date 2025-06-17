Eskişehir'de 3 araca çarpan cipin sürücüsü yaralandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kontrolden çıkan cipin 3 araca çarpması sonucu yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kontrolden çıkan cipin 3 araca çarpması sonucu yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Alanönü Mahallesi Maide Bolel Huzurevi Caddesi'nde seyreden L.A. (48) idaresindeki 26 ALG 815 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan cip, park halindeki bir midibüs ile başka bir otomobile çarparak durdu.
Kazada otomobil sürücüsü L.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle cipin çarptığı 3 araçta hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.