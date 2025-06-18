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        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı "2. Koruma Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı 2. Koruma Kurulu Toplantısı'nda son 3 aylık çalışmalar değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 10:17 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:17
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        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı "2. Koruma Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi
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        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı 2. Koruma Kurulu Toplantısı'nda son 3 aylık çalışmalar değerlendirildi.

        Denetim Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ticaret Borsası Başkanlığında düzenlenen toplantıda, yürütülen çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

        Toplantıda, nisan ayında açılan okuma-yazma kursuyla yükümlülere okuma yazma öğretildiği bilgisi verilerek, "Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmada, denetimli serbestlik yükümlülerine ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaya yönelik 2025 yılı 2.Dönem Hibe Destek Programı başvurularının başladığı ifade edilmiştir. Program dahilinde eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerine 360 ile 430 bin lira arasında hibe desteğinde bulunulacağına dair duyuru yapıldığı aktarılmıştır. Başvuran eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerine proje hazırlamaları konusunda destek olunduğu bildirilmiştir. Bu konuyla ilgili çalışmaların son başvuru tarihinin ise 27 haziran olarak belirtilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Toplantıda suça sürüklenen çocuklarla yönelik çalışmalar kapsamında 23 Nisan'da sinema gösterimi, 19 Mayıs'ta cumhuriyet ve Atatürk temalı kitap okuma etkinliği düzenlendiği belirtildi.

        Çocukların boş zamanları yapılandırmaya yönelik konsol oyunları etkinliği gerçekleştirildiği ayrıca ahşap atölyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerle onların el becerilerinin geliştirilmeye çalışıldığı vurgulandı.

        Katılımcılara 1 çocuğun Meslek Edindirme Merkezi'ne, 2 çocuğun Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen gençlik kampına, 1 çocuğun atletizme ve 1 çocuğun da yüzme branşına yönlendirildiği bilgisi verildi.

        Meslek Edindirme Kursları olarak Sürü Yönetimi Elemanı Kursu ve Filografi Kursları açıldığı ifade edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

        "Her 3 ayda 1 düzenlenen Koruma Kurulu Toplantısının eylül ayında toplanacağı ifade edilerek toplantı tamamlanmıştır. Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan ve Meclis Başkanı Hasan Öztürk'e teşekkür edilmiş, yeni başlayacak tarımsal hasat döneminin bereketli geçmesi dilekleri iletilmiştir."

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