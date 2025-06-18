Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı "2. Koruma Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı 2. Koruma Kurulu Toplantısı'nda son 3 aylık çalışmalar değerlendirildi.

Denetim Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ticaret Borsası Başkanlığında düzenlenen toplantıda, yürütülen çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Toplantıda, nisan ayında açılan okuma-yazma kursuyla yükümlülere okuma yazma öğretildiği bilgisi verilerek, "Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmada, denetimli serbestlik yükümlülerine ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaya yönelik 2025 yılı 2.Dönem Hibe Destek Programı başvurularının başladığı ifade edilmiştir. Program dahilinde eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerine 360 ile 430 bin lira arasında hibe desteğinde bulunulacağına dair duyuru yapıldığı aktarılmıştır. Başvuran eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerine proje hazırlamaları konusunda destek olunduğu bildirilmiştir. Bu konuyla ilgili çalışmaların son başvuru tarihinin ise 27 haziran olarak belirtilmiştir." ifadeleri kullanıldı.