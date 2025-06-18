Eskişehir'de bir evin bodrum katında odunların arasına saklanan firari hükümlü yakalandı
Eskişehir'de bir evin bodrum katında odunların arasına saklanan firari hükümlü yakalandı.
Eskişehir'de bir evin bodrum katında odunların arasına saklanan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D'nin, 5 yıldır arandığı belirlendi.
Polis ekipleri, düzenlediği operasyonda bir evin bodrum katında odunların arasına saklanan firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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