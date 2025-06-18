Eskişehir Yeni Stadyumu'na Fethi Heper'in ismi verildi

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Yeni Stadyumu'na Eskişehirspor ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Fethi Heper'in adının verildiğini bildirdi.

Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, stadyumun yeni ismiyle ilgili sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle neticelendirildiğini belirtti.

Stadyuma, Eskişehirspor Kulübü ile A Milli Futbol Takımı'nın efsane futbolcusu olan ve akademisyen kimliğiyle tüm yaşamını kente adamış Eskişehirli Prof. Dr. Fethi Heper'in isminin verildiğini kaydeden Hatipoğlu, "Bu anlamlı kararın şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Prof. Dr. Fethi Heper'i sevgi ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Fethi Heper'in kariyeri

Formasını giydiği Eskişehirspor'da 1965-1974 yıllarında çıktığı 300 maçta 121 kez fileleri havalandıran Fethi Heper, A Milli Futbol Takımı'nda ise 3 kez forma şansı buldu. Türkiye'nin en üst liginde 1969-1970 ve 1971-1972 sezonlarında gol kralı olan Heper, Eskişehirspor'un 5 Eylül 1970'te Fuar Şehirleri Kupası'nda İspanya'nın köklü ekiplerinden Sevilla'yı 3-1 mağlup ederek kupa dışı bıraktığı maçta 3 golü de atmıştı.