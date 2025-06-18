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        Eskişehir Yeni Stadyumu'na Fethi Heper'in ismi verildi

        AK Parti Eskişehir Milletvekili ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Yeni Stadyumu'na Eskişehirspor ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Fethi Heper'in adının verildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 16:35 Güncelleme: 18.06.2025 - 16:35
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        Eskişehir Yeni Stadyumu'na Fethi Heper'in ismi verildi
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Yeni Stadyumu'na Eskişehirspor ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Fethi Heper'in adının verildiğini bildirdi.

        Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, stadyumun yeni ismiyle ilgili sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle neticelendirildiğini belirtti.

        Stadyuma, Eskişehirspor Kulübü ile A Milli Futbol Takımı'nın efsane futbolcusu olan ve akademisyen kimliğiyle tüm yaşamını kente adamış Eskişehirli Prof. Dr. Fethi Heper'in isminin verildiğini kaydeden Hatipoğlu, "Bu anlamlı kararın şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Prof. Dr. Fethi Heper'i sevgi ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Fethi Heper'in kariyeri

        Formasını giydiği Eskişehirspor'da 1965-1974 yıllarında çıktığı 300 maçta 121 kez fileleri havalandıran Fethi Heper, A Milli Futbol Takımı'nda ise 3 kez forma şansı buldu. Türkiye'nin en üst liginde 1969-1970 ve 1971-1972 sezonlarında gol kralı olan Heper, Eskişehirspor'un 5 Eylül 1970'te Fuar Şehirleri Kupası'nda İspanya'nın köklü ekiplerinden Sevilla'yı 3-1 mağlup ederek kupa dışı bıraktığı maçta 3 golü de atmıştı.

        Türkiye Kupası'nın 1970-1971 sezonunda finalde Bursaspor'u yenerek kupayı kazanan Eskişehirspor'un kadrosunda da yer alan Heper, 1974'te geçirdiği sakatlık sonucu faal futbolculuk kariyerini noktalayıp, akademik hayata adım attı.

        Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan ve 26 Ocak 2011'de emekli olan Prof. Dr. Heper, Türkiye Futbol Federasyonunda da çeşitli görevlerde bulundu.

        Fethi Heper, 13 Şubat 2025'te KOAH rahatsızlığı nedeniyle Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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