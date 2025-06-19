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        "Geleneksel Oyunlar Tırı" Eskişehir'de öğrencilerle buluştu

        Kültürel mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirilen "Geleneksel Oyunlar Tırı" öğrencilerle buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:29 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:29
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        "Geleneksel Oyunlar Tırı" Eskişehir'de öğrencilerle buluştu
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        Kültürel mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirilen "Geleneksel Oyunlar Tırı" öğrencilerle buluşturuldu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Vali Hüseyin Aksoy'un etkinlik alanını ziyaret ederek, çocuklarla yakından ilgilendiği belirtildi.

        Aksoy, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Valilik Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, geleneksel oyunları oynayan öğrencilere eşlik etti.

        14 farklı deneyim istasyonunun kurulduğu alanda, mas güreşi, mangala, 12 taş ve halat çekme gibi federasyon branşlarının yanı sıra çuval yarışı, çember çevirme, aşık oyunu ve kukla gösterisi gibi birçok geleneksel oyun yer aldı.

        Yüz boyama, masal anlatımı ve hediye dağıtımı gibi etkinliklerle renklenen programda, çocuklar keyifli anlar yaşadı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksoy, geleneksel oyunların sadece eğlenceli vakit geçirmekten öte çocukların sosyal gelişimini destekleyen, kültürel hafızayı canlı tutan miraslar olduğunu ifade etti.

        Kendi çocukluk döneminde bugünkü gibi çok fazla hazır oyuncak olmadığını ancak doğal ortamlarda kendi imkanlarıyla geliştirdikleri oyuncaklarla oynadıklarını belirten Aksoy, şunları kaydetti:

        "Bugün de baktığımda çocuklarımızın geleneksel oyunlar kapsamında oynadığı '9 taş', '12 taş' gibi oyunlar, bizim de çocukken oynadığımız oyunlardan biriydi. Elbette her yörede farklı oyunlar mutlaka oynanmıştır. Yeni nesil çocuklarımızı bu geleneksel oyunlarla buluşturmak gerçekten çok kıymetli. Çocuklarımızın elektronik ortamdan, bilgisayar ve tabletten bir nebze olsun uzaklaşıp böyle doğal oyuncaklarla zaman geçirmeleri, onların sağlıklı gelişimi açısından da son derece önemlidir. Bu faaliyeti oldukça değerli buluyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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