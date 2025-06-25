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        Vali Aksoy'dan "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" mesajı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 12:05 Güncelleme: 25.06.2025 - 12:05
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        Vali Aksoy'dan "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" mesajı
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aksoy, mesajında, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 1987 yılında ilan edilen günün, uyuşturucu kullanımının bireyden topluma uzanan etkilerine karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

        Toplumun bugününü ve geleceğini tehdit eden uyuşturucuya karşı tüm kesimlerin ortak sorumluluğa sahip olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

        "Sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarımızı, her türlü istismardan ve madde bağımlılığından korumak amacıyla yürütülen çalışmalar kesintisiz sürmektedir. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumun tüm kesimlerini uyuşturucu kullanımından uzak tutmak bizim asli görevimizdir."

        Aksoy, uyuşturucuyla etkin mücadeleye devam edildiğini anlatarak, sokakların uyuşturucudan ve uyuşturucu tacirlerinden arındırılması için güvenlik güçleri ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalıştıklarını dile getirdi.

        İl genelindeki mücadelede sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da önemli rol oynadığını ifade eden Aksoy, Odunpazarı ilçesinde yapımı süren Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'nin bu yıl içinde tamamlanacağını bildirdi.

        Vatandaşların uyuşturucuya ilişkin ihbarlarını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen "Uyuma" mobil uygulamasına da dikkati çeken Aksoy, ihbarların güvenlik birimlerine anlık ulaştırıldığını ve kimlik bilgilerinin gizli tutulduğunu hatırlattı.

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