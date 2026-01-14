Eskişehir'de iş yerinde ruhsatsız silah bulunan zanlı tutuklandı

Eskişehir'de iş yerinde çok sayıda ruhsatsız silah bulunan şüpheli tutuklandı.



Odunpazarı ilçesinde bir kişiyi silahla tehdit eden şüphelinin yakalanması amacıyla polis çalışma başlatıldı.



Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen N.A. yakalandı.



Gözaltına alınan N.A'nın iş yerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca ile av tüfeği, 296 fişek, 2 boş kovan, 2 mermi çekirdeği, 5 bıçak ve kılıç ele geçirildi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A, çıkarıldığı hakimlikçe "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçundan tutuklandı.

