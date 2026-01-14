Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de iş yerinde ruhsatsız silah bulunan zanlı tutuklandı

        Eskişehir'de iş yerinde çok sayıda ruhsatsız silah bulunan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 17:28 Güncelleme: 14.01.2026 - 17:31
        
        

        Odunpazarı ilçesinde bir kişiyi silahla tehdit eden şüphelinin yakalanması amacıyla polis çalışma başlatıldı.

        Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen N.A. yakalandı.

        Gözaltına alınan N.A'nın iş yerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca ile av tüfeği, 296 fişek, 2 boş kovan, 2 mermi çekirdeği, 5 bıçak ve kılıç ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A, çıkarıldığı hakimlikçe "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

