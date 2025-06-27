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        BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Elbette terörsüz Türkiye'yi hepimiz isteriz. Hepimiz huzur ve barış istiyoruz. 'Terörsüz Türkiye' diyerek siyasi bölücülüğe prim veremeyiz. Bu milleti ayrıştıracak anayasal değişikliklere 'evet diyemeyiz. Terörden daha tehlikeli olan siyasi bölücülüktür." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 13:51 Güncelleme: 27.06.2025 - 13:51
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        BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de konuştu:
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Elbette terörsüz Türkiye'yi hepimiz isteriz. Hepimiz huzur ve barış istiyoruz. 'Terörsüz Türkiye' diyerek siyasi bölücülüğe prim veremeyiz. Bu milleti ayrıştıracak anayasal değişikliklere 'evet diyemeyiz. Terörden daha tehlikeli olan siyasi bölücülüktür." dedi.

        Destici, Eskişehir Dost Dernekler Federasyonu'nda düzenlenen kahvaltı programında, huzuru ve birliği bozmaya çalışanlara bugüne kadar fırsat vermediklerini, bundan sonra da vermeyeceklerini söyledi.

        Herkesin düşündüğünü ifade edebileceğini ve inandığı gibi yaşayabileceğini anlatan Destici, şöyle konuştu:

        "Herkes fikir ve inanç hürriyetine sahip olacak. Burada ölçü ne? Burada temel hak ve hürriyetlerin korunması noktasında bir hassasiyet gösterirken, diğer taraftan elbette ki bu ülke devletinin ve milletinin de hassasiyetleri var. Kültürel ve inanç hassasiyeti var, ahlakı, adeti, örfü ve geleneği var. Bunların korunması ve herkesin buna saygı duyarak, özellikle ahlaki değerleri önemseyerek hayatına devam etmesi, birliğimizi muhafaza etme açısından çok kıymetli ve değerlidir."

        Destici, Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele kapsamında 2 trilyon dolardan fazla harcadığını dile getirerek, "Türkiye'nin, şu anda devletin ve özel şirketlerin içeriye ve dışarıya borcu ne kadar? 500 milyar dolar. Biz teröre ne kadar harcamışız? Bunun 4 katı harcamışız. 2 trilyon dolar. Biz teröre bu parayı harcamasaydık Türkiye'nin şu anda iç, dış borcu yoktu." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin terörden kurtulması gerektiğini belirten Destici, "Elbette terörsüz Türkiye'yi hepimiz isteriz. Hepimiz huzur ve barış istiyoruz. 'Terörsüz Türkiye' diyerek siyasi bölücülüğe prim veremeyiz. Bu milleti ayrıştıracak anayasal değişikliklere 'evet' diyemeyiz. Terörden daha tehlikeli olan siyasi bölücülüktür. 'Ben silahı bırakırım ama ayrı bir dil, bayrak ve bölge isterim. Millet kavramı değişsin isterim.' Şimdi bunlar nedir? Bunlar siyasi bölücülüktür." dedi.

        - "Büyük Birlik Partisi dibini görmediği kuyunun suyunu içmez"

        Türkiye'nin farklı illerinden gelen herkesin, aynı şehirde bir arada yaşadığını vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

        "Biz biriz ve beraberiz. Ortak dilimiz Türkçe. Böyle anlaşıyoruz. Bu yeni değil ki. Bu 1000 yıldır bu topraklarda böyle. Bölgesel ana dilini herkes konuşacak tabii. Buna kimsenin itiraz ettiği yok. Allah'ın verdiğini ben mi alacağım insanlardan? Herkes doğuştan gelen hakkına sahip olacak. Ana dilini konuşacak, öğrenecekler, yazacaklar. Herkes kendi kimliğini ifade edecek. Bunda bir sıkıntı yok. Bunun üzerinden benim devletimi bölmeye, ülkemi parçalamaya, milletimin kardeşliğini bozmaya çalışmayın. Bizim nihai sözümüz budur. Büyük Birlik Partisi, dibini görmediği kuyunun suyunu içmez. Bizim hassasiyetimiz budur."

        Destici, İsrail'in, ABD ve Batı'nın tutumu değişmediği sürece durmayacağını belirterek, "Hedef sadece İran mı? Değil. Ana hedef Türkiye. Bunu herkes biliyor. Güçlenen, büyüyen ve içinde birliğini tesis eden bir Türkiye var. Özellikle savunma sanayisi çok ileri dereceye çıkan bir Türkiye var. İran'ın nükleer silah sahibi olmasını istemiyorlarsa, Türkiye'nin de kendi uçağını, balistik füzelerini ve nükleerini yapmasını istemiyorlar." diye konuştu.

        Programda, Eskişehir Dost Dernekler Federasyonu Başkanı Ayhan Arslan, Destici'ye hediye takdim etti.

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