Erkek arkadaşının kezzap dökmesiyle ağır yaralanan kadın, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ameliyat edildi

İstanbul'da 4 yıl önce ayrılmak istediği erkek arkadaşının kezzap dökmesi sonucu sol gözünü kaybeden, diğerinde görme kaybı yaşayan ve vücudunda oluşan yaralar nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlanan 46 yaşındaki Yasemin Uzunçelebi, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde iyileşeceği günü bekliyor.

Uzunçelebi, çalışmak için İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunduğu dönemde şiddet gördüğü erkek arkadaşından ayrılarak Antalya'ya taşınmaya karar verdi. İddiaya göre, bu durumu kabullenemeyen erkek arkadaşı M.Y, Uzunçelebi'nin ablasıyla yaşadığı eve gizlice girdi.

Evdeki su vanasıyla elektrik şalterini indiren M.Y, uyuduğu esnada Uzunçelebi'nin yüzüne kezzap döktü. Acıyla uyanan kadın, evdeki su ve elektrikten faydalanamayınca komşularından yardım istemeye çalıştı.

Gece saatleri olması nedeniyle apartmanda kimseye ulaşamayan Uzunçelebi, kendi imkanlarıyla ihbarda bulunarak adresine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Uzunçelebi'nin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Gözü, kulağı, burnu ve ağzı üzerine atılan kezzap nedeniyle zarar gören Uzunçelebi, konuşmakta ve hareket etmekte zorluk yaşamaya başladı.

Bartın'da hayatını sürdüren Uzunçelebi, hareket kabiliyetini artırabilmek için bir tavsiye üzerine Eskişehir Şehir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdulkadir Calavul tarafından muayene edildi.

"Annemden başka kimsem yok. Annem de olmasa ben yoktum. Hastaneden çıkınca ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum. Nasıl yaşamam gerektiğini de bilmiyorum. Benim sadece sosyal hizmetlerden bir gelir kaynağım var. Annemin aldığı bakım maaşı var. Onun dışında hiçbir şey yok. Abdulkadir hocamdan Allah razı olsun. Gönüllü olarak beni ameliyat etti. Şu an hastanede tedavi olmaktayım."

Eski günlerini çok özlediğini vurgulayan Uzunçelebi, "Ne kadar iyi hissedebilirim ki? Eski halimi çok özledim. Kendimi özledim. Kendinizi benim yerime koyarsanız ne kadar iyi hissedebilirsiniz? Çocuklar tarafından korkularak bakılmak, çocukların sana yaklaşmaması... Sevmek isteyip de kendilerini sevdirmemesi, senden korkmaları size kendinizi ne kadar iyi hissettirebilir? İyi olduğu kadar iyiyim." diye konuştu.

Op. Dr. Calavul ise yaşanan olayın benzerliği nedeniyle çevresinde "Yaşayan Bergen" olarak bilinen Uzunçelebi'nin güç bir sürece rağmen tedavisini gönüllü olarak üstlendiklerini anlattı.

Uzunçelebi'nin sol gözünün hiç görmediğini, sağ gözünün ise yüzde 30 oranında gördüğünü belirten Calavul, "İşitme kaybı da bulunuyor. Muayene ettiğimizde ellerini ve boynunu hareket ettiremiyordu. Boynundan ve sol elinden ameliyat oldu. Şimdi durumu daha iyi. Tedavisine devam edeceğiz. Yasemin Hanım'ın daha iyi olması için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.