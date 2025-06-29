Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, Eskişehir'de tamamlandı

        Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, yarışların tamamlanmasının ardından kupa töreniyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 20:48 Güncelleme: 29.06.2025 - 20:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, Eskişehir'de tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, yarışların tamamlanmasının ardından kupa töreniyle sona erdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle organize edilen şampiyona, Odunpazarı ilçesindeki Sarısungur Göleti'nde düzenlendi.

        Federasyonun 2025 faaliyet programında yer alan şampiyonada yer alan sporcular, farklı etap ve kategorilerde gerçekleşen yarışlarda kıyasıya mücadele etti.

        15 il, 39 kulüpten 536 sporcunun kupa ve madalya mücadelesi verdiği yarışlarda, kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal tarafından takdim edildi.

        Şampiyonada takımlar sıralaması şu şekilde oluştu:

        - Büyük Erkekler

        1- Şişecam Spor Kulübü

        2- Haliç Su Sporları Kulübü

        3- İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

        - Büyük Kadınlar

        1- Rize Gençlik ve Spor Kulübü

        2- Gündoğdu Su Sporları Spor Kulübü

        3- Uludağ Atletik Spor Kulübü

        - Genç Erkekler:

        1- Samsun Büyükşehir Spor Kulübü

        2- Haliç Su Sporları Kulübü

        3- Gündoğdu Su Sporları Spor Kulübü

        - Genç Kadınlar

        1- Şişecam Spor Kulübü

        2- Sarıçam Belediye Spor Kulübü

        3- Bozovaspor Kulübü

        - Minik Erkekler

        1- Rize Gençlik ve Spor Kulübü

        2- Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

        3- Adana Gençlik ve Spor Kulübü

        - Minik Kadınlar

        1- Adana Gençlik ve Spor Kulübü

        2- Şişecam Spor Kulübü

        3- Sinop Mavi Rota Su Sporları Spor Kulübü

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de yangın!
        İzmir'de yangın!
        Sabri Ugan hayatını kaybetti!
        Sabri Ugan hayatını kaybetti!
        99. Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha ile Ahmet Çelik!
        99. Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha ile Ahmet Çelik!
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan açıklamalar
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan açıklamalar
        Meteoroloji'den güzel haber! Kavurucu sıcaklara bir süre ara!
        Meteoroloji'den güzel haber! Kavurucu sıcaklara bir süre ara!
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Potanın Perileri 7. oldu!
        Potanın Perileri 7. oldu!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Milli sporcu bıçaklandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de park halinde 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Eskişehir'de park halinde 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Eskişehir'de kırsal mahalle sakinleri uçak ve helikopterle uçuş tecrübesi y...
        Eskişehir'de kırsal mahalle sakinleri uçak ve helikopterle uçuş tecrübesi y...
        Vecihi Hürkuş'un uçağının replikası törenle müze envanterine katıldı
        Vecihi Hürkuş'un uçağının replikası törenle müze envanterine katıldı
        Bilecik'teki orman yangınının dumanı Eskişehir'e ulaştı
        Bilecik'teki orman yangınının dumanı Eskişehir'e ulaştı
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, Beylikova ilçesini ziyaret etti
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, Beylikova ilçesini ziyaret etti
        Erkek arkadaşının kezzap dökmesiyle ağır yaralanan kadın, Eskişehir Şehir H...
        Erkek arkadaşının kezzap dökmesiyle ağır yaralanan kadın, Eskişehir Şehir H...