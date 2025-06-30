Genç cam sanatçısı, doğadan aldığı ilhamla figürler tasarlıyor

ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de yaşayan 16 yaşındaki Egemen Dönertaş, annesinin yönlendirmesiyle başladığı cam sanatında doğadan aldığı ilhamla oluşturduğu figürleri, Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi’ndeki atölyede üretiyor.

Eskişehir'de 2009 yılında dünyaya gelen ve lise 3'üncü sınıf öğrencisi Dönertaş, 8 yaşındayken cam sanatçısı annesi Yasemin Dikmen'in kurduğu cam atölyesinde sanatla tanıştı.

İlk yıllarda annesiyle denemeler yapan ve ateşi kullanmayı öğrenerek kendi figürlerini oluşturmaya başlayan Dönertaş, 8 yıllık süreçte edindiği bilgi ve tecrübeyi atölye çalışmalarıyla paylaşmayı amaçlıyor.

Egemen Dönertaş, AA muhabirine, başlangıçta küçük olması nedeniyle annesinin endişelendiğini ancak ısrarıyla 8 yaşında camla çalışmaya başladığını söyledi.

Sanata ilgisinin her geçen yıl daha da pekiştiğini belirten Dönertaş, "Zamanla el alışkanlığım arttı. Genellikle ellerim yanıyor ama bu durumu önemsemiyorum. Aklımdaki tasarımı üç boyutlu hale getirebilmek benim için her şeye değiyor." dedi.

Dönertaş, hiçbir kalıp kullanılmadan, yalnızca el aletleriyle şekillendirilen cam sanatının zorluklarına dikkati çekerek, "Tamamlanmamış figürde meydana gelen hasar onarılamıyor. Zarar gören bir figürü tekrar aleve sokamıyoruz. O nedenle yeniden başlamak zorunda kalıyoruz. Bu da sanatın en zahmetli yönlerinden biri." diye konuştu. - "Hayvanların anatomik yapıları beni çok etkiliyor" Hem içi dolu camlarla hem de üfleme yöntemiyle çalıştığını dile getiren Dönertaş, üflemenin daha fazla dikkat gerektirdiğini ancak iki yöntemin de kendisine büyük keyif verdiğini anlattı. Özellikle hayvan figürleri üzerinde çalışmayı tercih ettiğini belirten Dönertaş, şu ifadeleri kullandı: "Hayvanların anatomik yapıları beni çok etkiliyor. Özellikle örümcek türlerinde çok fazla çeşit var. Ufak bir detay bile bambaşka bir türü ortaya koyabiliyor. Bu yüzden doğa temalı figürler üzerinde çalışmayı çok seviyorum, konu asla tükenmiyor." Cam sanatındaki temel bilgileri annesinden edindiğini dile getiren Dönertaş, ondan aldığı kurslar ve özel derslerin yanı sıra deneyimli ustalara sorular yönelterek kendisini geliştirdiğini ifade etti.