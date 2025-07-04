AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Albayrak, her ay düzenli olarak gerçekleştirecekleri değerlendirme toplantılarının ilkini yaptıklarını anlattı.

Son günlerde çıkan orman yangınlarına değinen Albayrak, "Ülkemizin birçok noktasında çıkan orman yangınları yüreğimizi dağlıyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, fedakarca mücadele eden orman kahramanlarımıza Rabbimden güç ve kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kentte yapılan işçi yürüyüşüne ilişkin değerlendirmede bulunan Albayrak, taşkınlık olmadığı sürece emekçilerin protesto hakkına her zaman saygı duyduklarını kaydederek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz geçmişte nasıl gerekeni yaptıysa bugün de yapacaktır." diye konuştu.

Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye yapılan bazı siyasi açıklamalara tepki gösteren Albayrak, şunları kaydetti:

"Sözde bir mizah dergisinde, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve Hazreti Musa'ya yönelik hakaret içeren karikatürler yayımlandı. CHP Genel Başkanı, Eskişehir İl Başkanı ve Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı bu durumu ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi. Bu, açık bir değersizliktir. Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede bu tür hakaretlere sessiz kalamazsınız."