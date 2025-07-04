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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 16:57 Güncelleme: 04.07.2025 - 16:57
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Albayrak, her ay düzenli olarak gerçekleştirecekleri değerlendirme toplantılarının ilkini yaptıklarını anlattı.

        Son günlerde çıkan orman yangınlarına değinen Albayrak, "Ülkemizin birçok noktasında çıkan orman yangınları yüreğimizi dağlıyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, fedakarca mücadele eden orman kahramanlarımıza Rabbimden güç ve kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Kentte yapılan işçi yürüyüşüne ilişkin değerlendirmede bulunan Albayrak, taşkınlık olmadığı sürece emekçilerin protesto hakkına her zaman saygı duyduklarını kaydederek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz geçmişte nasıl gerekeni yaptıysa bugün de yapacaktır." diye konuştu.

        Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye yapılan bazı siyasi açıklamalara tepki gösteren Albayrak, şunları kaydetti:

        "Sözde bir mizah dergisinde, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve Hazreti Musa'ya yönelik hakaret içeren karikatürler yayımlandı. CHP Genel Başkanı, Eskişehir İl Başkanı ve Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı bu durumu ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi. Bu, açık bir değersizliktir. Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede bu tür hakaretlere sessiz kalamazsınız."

        Tepebaşı Belediye Başkanı'na çağrıda bulunan Albayrak, "Eğer samimiyseniz bu belediye başkan yardımcısını derhal görevden alın. Bu kişinin hala görevde olması, halkımızın değerlerine hakarettir." dedi.

        Albayrak, söz konusu karikatürün ifade özgürlüğü kapsamına girmediğini vurgulayarak, "Hiçbir özgürlük, dini değerlerimizi çirkin bir şekilde tasvir etmeye hakkı vermez. Bu nefret suçu, hukuk önünde hesabını verecektir. Sessiz kalmayacak, kutsallarımıza sahip çıkacağız."değerlendirmesinde bulundu.

        AK Parti'nin Eskişehir'de başlattığı üye kampanyasına da değinen Albayrak, "Eskişehir'in sekiz bölgesinde kurduğumuz üye çadırlarına halkımız büyük ilgi gösterdi. Günlük ortalama 25-30 üye kaydı alıyoruz. Halkımızla birebir görüşüp taleplerini dinliyoruz.” diye konuştu.

        TOKİ tarafından Han ilçesinde yapılacak 111 konutun ihale sürecinin tamamlandığını kaydeden Albayrak, "Temel atma törenini gerçekleştirdik. İnşallah bir aksilik olmazsa gelecek yıl konutların teslimatı yapılmış olacak." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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