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        Eskişehir'de jandarma tarafından fabrika çalışanlarına seminer verildi

        Eskişehir'deki bir fabrikanın çalışanlarına jandarma tarafından çeşitli konularda seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 09:59 Güncelleme: 05.07.2025 - 10:02
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        Eskişehir'de jandarma tarafından fabrika çalışanlarına seminer verildi
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        Eskişehir'deki bir fabrikanın çalışanlarına jandarma tarafından çeşitli konularda seminer verildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, Odunpazarı ilçesinde bulunan bir sanayi işletmesinin çalışanlarına yönelik seminer düzenlendi.

        Seminerde, kadına yönelik şiddetle mücadele, Kadın Destek Uygulaması (KADES), erken yaşta zorla evlendirmeyle mücadele, güvenli internet ve dolandırıcılık, trafik kuralları, bağımlılıkla mücadele, orman yangınlarıyla mücadele ve kene mücadelesi ile korunma yollarına ilişkin bilgiler verildi.

        Program sonunda katılımcılara broşür dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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