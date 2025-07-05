Eskişehir'de jandarma tarafından fabrika çalışanlarına seminer verildi

Seminerde, kadına yönelik şiddetle mücadele, Kadın Destek Uygulaması (KADES), erken yaşta zorla evlendirmeyle mücadele, güvenli internet ve dolandırıcılık, trafik kuralları, bağımlılıkla mücadele, orman yangınlarıyla mücadele ve kene mücadelesi ile korunma yollarına ilişkin bilgiler verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, Odunpazarı ilçesinde bulunan bir sanayi işletmesinin çalışanlarına yönelik seminer düzenlendi.

Eskişehir'deki bir fabrikanın çalışanlarına jandarma tarafından çeşitli konularda seminer verildi.

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