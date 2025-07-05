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        Kırmızı bültenle aranan şüpheli Eskişehir'de yakalandı

        Eskişehir'de kırmızı bültenle aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 10:25 Güncelleme: 05.07.2025 - 10:25
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        Kırmızı bültenle aranan şüpheli Eskişehir'de yakalandı
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        Eskişehir'de kırmızı bültenle aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kentte huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla suç işlemek isteyen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, terör örgütü üyesi olduğu ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edilen yabancı uyruklu O.L.S.M.A'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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