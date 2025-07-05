Kırmızı bültenle aranan şüpheli Eskişehir'de yakalandı

Ekipler, terör örgütü üyesi olduğu ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edilen yabancı uyruklu O.L.S.M.A'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kentte huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla suç işlemek isteyen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

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