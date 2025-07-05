Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

71 Evler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde yol kenarında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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