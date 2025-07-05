Eskişehir'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Çamlıca Mahallesi Akdut Sokak'ta seyreden Ömer Ç. (60) idaresindeki 26 FN 132 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Emine Ç, Yılmaz Ç. ve Emine Ç. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan yaralılar, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Ç'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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