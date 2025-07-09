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        Eskişehir'de Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi hizmete açıldı

        Eskişehir Halk Sağlığı Laboratuvarı bünyesinde kurulan, Türkiye'nin dördüncü Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi (Eskişehir Bölge SMA Laboratuvarı) düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 12:50 Güncelleme: 09.07.2025 - 13:03
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        Eskişehir'de Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi hizmete açıldı
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        Eskişehir Halk Sağlığı Laboratuvarı bünyesinde kurulan, Türkiye'nin dördüncü Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi (Eskişehir Bölge SMA Laboratuvarı) düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığıyla mücadelede erken tanı ve hızlı analiz kapasitesi sağlamak amacıyla kurulan laboratuvarın açılış töreni, merkezin gezilmesi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, törende yaptığı konuşmada, laboratuvarın hem Eskişehir'e hem de çevre illere hizmet vereceğini söyledi.

        Eskişehir'e kazandırılan laboratuvar sayesinde SMA testlerinin bölge dışına gönderilmeden yapılacağını belirten Aksoy, "Bu laboratuvar, tüberküloz, Legionella ve HPV taramalarıyla birlikte bölgesel sağlık hizmetlerinin gelişimine önemli katkı sunacak." dedi.

        Aksoy, Eskişehir'de yürütülen Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi kapsamında 2 yıl dolmadan 15 ila 69 yaş arası kadın nüfusun yüzde 92'sine ulaşıldığını ve yaklaşık 315 bin kadına farkındalık eğitimi verildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Projenin temel amacı, kadınların karşılaştığı kanser türlerine karşı bilinçlenmeleri ve test yaptırmaları konusunda farkındalık oluşturmak. Bu eğitimler sonrası birçok kadınımız test yaptırdı. Bazı kanser tespitleri üzülerek ifade edilse de erken teşhis sayesinde sağlık ve yaşam kalitesi olumlu yönde etkilendi. Projemiz kadına yönelik şiddetten anne sütünün önemine, menopozdan organ bağışına kadar geniş içerikli eğitimleri kapsıyor."

        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici de Türkiye'nin SMA hastalığıyla mücadelesinde, önemli bir adım attıklarını vurguladı.

        Laboratuvarın, Türkiye'nin SMA hastalığıyla mücadelesinde en önemli kilometre taşlarından biri olacağını dile getiren Bildirici, "Laboratuvarımız, erken tanı süreci ve analiz kapasitesinin artırılması açısından büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Laboratuvarın, ulusal tarama programı kapsamında alınan SMA numunelerini hızlı ve etkili şekilde analiz edebileceğine dikkati çeken Bildirici, personel altyapısı ve teknik donanımıyla ülke genelinde SMA taramalarına ivme kazandıracağını kaydetti.

        Türkiye SMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Soyer ise Eskişehir merkezli olarak yürüttükleri çalışmaların toplumsal farkındalık açısından önemli sonuçlar doğurduğunun altını çizerek, "Bu laboratuvarın kurulmasında katkı sunabilmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizde başka bölgelere de benzer laboratuvarların kurulması halinde her türlü desteği sağlamaya hazırız. Bu destek bizim için bir sorumluluk ve görevdir." diye konuştu.

        Törene, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Metin Ünlü ile diğer ilgililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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