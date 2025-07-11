AK Parti İl Başkanı Albayrak, Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketler için "şeffaflık" çağrısı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirket yapılarında şeffaflık çağrısında bulundu.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, günlerdir Eskişehir kamuoyunun gündeminde Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfına (ESBAV) ilişkin iddiaların yer aldığını kaydetti.

Kamu kaynaklarının bir aile etrafında toplandığına dair kapsamlı iddiaların bulunduğunu ifade eden Albayrak, 1978 yılından itibaren yaklaşık 15 yıl Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü yapmış, 18 Nisan 1999 tarihinden itibaren 5 dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Yılmaz Büyükerşen'e ve iddianamede adı geçenlere sorular yöneltti.

Albayrak, kamu adına hesap sorulması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Anadolu Üniversitesi'nin milyonlarca lira geliri neden üniversitenin doğrudan kontrolü dışındaki vakıf ve şirketlere aktarılmıştır? ESBAV, EDEV, ETAM A.Ş. ve Tuna Turistik A.Ş. gibi yapılar aracılığıyla yüz milyonlarca lira değerindeki mal varlıkları, nasıl ve hangi yöntemlerle Yılmaz Büyükerşen'in damadı Yavuz T'nin de içinde bulunduğu bir aile etrafında toplanmıştır? Anadolu Üniversitesi parasıyla alınan Marmaris Turunç'taki yazlık misafirhane ile Alanya'daki lüks turistik otel neden şahsi kullanımda ve özel tasarruf altındadır? Kamu kaynağıyla alınmış mülklerin, özel şirketlere devredilerek sonrasında aile fertlerinin hisse sahibi yapıldığı bu sistematik yapı iddiaları 'kamudan mala el koyma' modeli değil midir? Anadolu Üniversitesinin parasıyla kamulaştırılan arazilerin tapusu neden Yılmaz Büyükerşen'in başkanı olduğu ESBAV Vakfı'na geçirilmiştir? Ardından neden tekrar üniversiteye satılmıştır"

"Üniversitenin tüm Türkiye çapındaki Açıköğretim Sistemi için yapılan harcamalar neden yalnızca ETAM A.Ş. üzerinden yürütülmüştür?" sorusunu yönelten Albayrak, şunları kaydetti: "Bu şirket bir para transfer merkezi midir? Belediye şirketlerinden elde edilen gelirler hangi gerekçeyle Mima İnşaat ve Art Mekan isimli aile şirketlerine aktarılmıştır? Belediyeye ait yüzlerce milyonluk mülk ve taşınmazın kontrolü neden birkaç aile bireyinin hissedar olduğu şirketlere bırakılmıştır? Sayıştay raporlarının 2019 yılı itibariyle tespit ettiği onlarca usulsüzlük neden dikkate alınmamış, bu konularda hangi adımlar atılmıştır? Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden alınan belediye adına tescil edilmiş taşıtların listesine göre kamu adına tescilli olup belediye envanterinde yer almayan 96 araç nerede, kimlerin kullanımındadır? 2008'de başlayıp 2014'te tamamlanan Kent Evi ihalesinde yaşanan gecikmeler, iptaller ve ihale değişiklikleri nedeniyle kamu ne kadar zarara uğratılmıştır? Bu süreçte yüklenici firmaya ödemeler neden yapılmamış, hak edişler hangi gerekçeyle engellenmiştir? Sorumlular hakkında neden işlem yapılmamıştır? Bu işin sorumluları daha sonra ödüllendirilmiş midir? ESKİ’ye yapılan atamalarla siyasi veya kişisel ödül mekanizmaları mı işletilmektedir?