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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 11:44 Güncelleme: 14.07.2025 - 11:44
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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aksoy, mesajında, 15 Temmuz'un devlet içine sızmış hainlere karşı milletin azmi ve vatanseverliğiyle kazanılmış bir demokrasi zaferi olduğunu vurguladı.

        15 Temmuz gecesi aziz milletin meydanlara indiğini anımsatan Aksoy, şunları kaydetti:

        "Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunu dünyaya ilan etmiştir. Bu duruş, gelecek nesillere örnek bir miras olmuştur. 15 Temmuz, emperyalistlere ve onların iş birlikçilerine verilmiş tarihi ve destansı bir cevaptır. Bu nedenle, 15 Temmuz destanını diri tutmaya, yarınları kuracak bir ruhla anmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, 15 Temmuz'un yıl dönümünde bir kez daha vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

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