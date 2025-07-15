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        Eskişehir'de Hint keneviri ile esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Eskişehir'in İnönü ilçesinde 30 kök Hint keneviri ile esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 13:08 Güncelleme: 15.07.2025 - 13:08
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        Eskişehir'de Hint keneviri ile esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Eskişehir'in İnönü ilçesinde 30 kök Hint keneviri ile esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İnönü ilçesindeki bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Çalışmalarda, evde yapılan aramada, 30 kök Hint keneviri, 520 gram esrar, 15 gram sentetik uyuşturucu, 15 sentetik ecza ile 27 av tüfeği fişeği bulundu.

        Olayla ilgili işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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