Eskişehir'de Hint keneviri ile esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Çalışmalarda, evde yapılan aramada, 30 kök Hint keneviri, 520 gram esrar, 15 gram sentetik uyuşturucu, 15 sentetik ecza ile 27 av tüfeği fişeği bulundu.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde 30 kök Hint keneviri ile esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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