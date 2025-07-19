Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de yüksekten düşen inşaat işçisi öldü

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 15:39 Güncelleme: 19.07.2025 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de yüksekten düşen inşaat işçisi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

        Ihlamurkent Mahallesi Sezay Sokağı’ndaki 8 katlı binanın dış cephe yalıtımı için kurulan iskelede çalışan S.T, henüz belirlenemeyen nedenle 5'inci kattan düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan S.T, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        S.T, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        Reyhan öğretmenin şüpheli ölümü!
        Reyhan öğretmenin şüpheli ölümü!
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 2 şüpheli daha gözaltında
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 2 şüpheli daha gözaltında
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Neden yandık
        Neden yandık
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!

        Benzer Haberler

        Eskişehir-Kütahya kara yolunda bakım onarım çalışması başladı
        Eskişehir-Kütahya kara yolunda bakım onarım çalışması başladı
        Tartıştığı sevgilisini boğazını keserek öldürdü (2)
        Tartıştığı sevgilisini boğazını keserek öldürdü (2)
        Eskişehir'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alı...
        Eskişehir'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alı...
        Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce muhtarlarla toplantı yapıldı
        Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce muhtarlarla toplantı yapıldı
        Tartıştığı sevgilisini boğazını keserek öldürdü
        Tartıştığı sevgilisini boğazını keserek öldürdü
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de eski kız arkadaşını öldürdüğü öne sürülen şüpheli...
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de eski kız arkadaşını öldürdüğü öne sürülen şüpheli...