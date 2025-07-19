Eskişehir'de yüksekten düşen inşaat işçisi öldü

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan S.T, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ihlamurkent Mahallesi Sezay Sokağı’ndaki 8 katlı binanın dış cephe yalıtımı için kurulan iskelede çalışan S.T, henüz belirlenemeyen nedenle 5'inci kattan düştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.