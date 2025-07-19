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        Eskişehir'de "Arama Kurtarma Ekipleri Projesi Akreditasyon Belgesi Dağıtım Töreni" düzenlendi

        Eskişehir'de "Arama Kurtarma Ekipleri Projesi Akreditasyon Belgesi Dağıtım Töreni" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 18:06 Güncelleme: 19.07.2025 - 18:08
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        Eskişehir'de "Arama Kurtarma Ekipleri Projesi Akreditasyon Belgesi Dağıtım Töreni" düzenlendi
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        Eskişehir'de "Arama Kurtarma Ekipleri Projesi Akreditasyon Belgesi Dağıtım Töreni" gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 28 işletme, 3 üniversite, 2 sivil toplum kuruluşu ve 8 kamu kurumundan katılan 1044 kişiye sertifikaları takdim edildi.

        Açıklamada konuşmalarına yer verilen Vali Hüseyin Aksoy, 6 Şubat depremlerinin büyük afetlere müdahalede yalnızca kamu personelinin yeterli olmadığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

        Sivil toplumun, diğer kurumların ve kuruluşların bir araya gelerek afetlere müdahale etmesi gerektiğini bildiren Aksoy, şöyle devam etti:

        "Eskişehir Valiliği olarak geçtiğimiz yıl sivil toplum örgütlerimizi, işletmelerimizi ve diğer kurum ve kuruluşlarımızı daha duyarlı hale getirmek adına ilk aşamada 250'nin üzerinde personel çalıştıran işletmelerimizde gönüllü bir arama kurtarma ekipleri oluşturduk. Memnuniyetle gördük ki birçok özel kuruluşumuz hem bu çağrıya mesaj yoluyla cevap verdi, hem de kendi imkanlarıyla gerekli donanımı sağladı. Birinci etap eğitim çalışmalarını geçtiğimiz yıl tamamladık, bugün ise ikinci etabı tamamlıyoruz."

        AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ise afetlere karşı hazırlığın süreklilik gerektirdiğini vurguladı.

        Tatbikatlar ve eğitim faaliyetlerinin devam ettirilerek dinamik yapı oluşturulması gerektiğini kaydeden Pehlivan, "Hazırlıklı olmak en temel görevimizdir. Kurumlarımızın ve sivil toplumun bu anlamda gösterdiği duyarlılık hem özgüvenimizi hem de potansiyelimizi güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

        Pehlivan, afet öncesi alınan önlemlerin afet sonrası yaşanacak zararın büyük ölçüde önüne geçebileceğini hatırlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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