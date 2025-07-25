Orman yangınında şehit olanların araçlarının bulunduğu alanın helikopter görüntüsüne ulaşıldı

Seyitgazi ilçesinden Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne yayılan alevlere müdahale eden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsünün şehit olduğu alanın havadan çekilmiş görüntülerine ulaşıldı.

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