Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. İl genelinde tespit edilen 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli yakalandı. Aramalarda, 221,41 gram uyuşturucu madde ile 87 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Ekiplerce adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

