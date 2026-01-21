Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        AK Parti Tepebaşı Gençlik Kollarınca çocuklar için sinema etkinliği yapıldı

        AK Parti Tepebaşı İlçe Gençlik Kolları tarafından yürütülen "Bir Abi Bir Kardeş, Bir Abla Bir Kardeş" programı kapsamında çocuklarla birlikte sinema etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 14:54 Güncelleme: 21.01.2026 - 14:54
        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, etkinlik, AK Parti Tepebaşı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Berkant Deniz Acar ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tepebaşı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Berkant Deniz Acar, çocukların mutluluğunun kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.


        Acar, konuyla ilgili olarak, "Kardeşlerimizin yüzündeki tebessüm, bizim için her şeyden daha kıymetli. AK Gençlik olarak her zaman kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Acar ayrıca sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunacak etkinliklerin süreceğini kaydetti.

