        Haberleri

        AK Parti'li Albayrak, Eskişehir'e 15 tramvay ile 15 elektrikli otobüsün kazandırılacağını açıkladı

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kente 15 tramvay ile 15 elektrikli otobüsün kazandırılacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 14:19 Güncelleme: 21.01.2026 - 14:19
        Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yayımlanan "2026 Yılı Kamu Yatırım Programı" kapsamında şehrin ulaşım filosunu güçlendireceklerini belirtti.

        Toplam 3 milyar 854 milyon liralık proje tutarı kapsamında 15 yeni tramvay aracı ve 15 yeni elektrikli otobüsün kente kazandırılacağını ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

        "Eskişehir Büyükşehir Belediyesine resmi onay vererek şehrimizin önünü açan Eskişehir'in gelişimine her daim destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimize, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. 'Bize her 26 Eskişehir'i hatırlatır, 2026 Eskişehir'i anlatır' mottosuyla, Eskişehir'imiz her şeyin en iyisine layık. Hayırlı, uğurlu olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

